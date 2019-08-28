(imamoğlu: 24 saat ulaşımı istanbul'da başlatacağız

28.08.2019 19:21

Metro İstanbul 24. dönem tren sürücüsü bröve törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , 30 Ağustos'ta yoğun hatlarda 24 saat ulaşımın başlayacağını açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4'ü kadın 66 tren sürücüsünün brövelerini düzenlenen törenle verdi.

"BEN KADIN İSTİHDAMINI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

24. Dönem Tren Sürücüsü Bröve töreni Bakırköy'de bulunan Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Metro İstanbul'u ve 24. Dönem tren sürücü kursundan detaylardan oluşan sinevizyon gösterisi izlenildi. Ardından konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "4 Kadın sürücümüz var burada. Her işe bir kota koymazsak, toplumda kadınları yaşamın içerisine katmazsak hayat zor olur, zorlaşır. Bundan sonra benim özel talebim ve talimatımdır ki, uygun her iş ortamına maksimum kadın katılımını sağlamak zorundayız. Ben kadın istihdamını çok önemsiyorum" dedi.

"30 AĞUSTOS GECE 12'DEN SONRA 24 SAAT ULAŞIM BAŞLAYACAK"

İmamoğlu, "Bu şehir 24 saat yaşıyor. Gece mesaisine kalandan, gece bu şehrin çok aktif olduğunu biliyoruz. Kentin her noktası birbirinden farklı. Uzun yıllardır tartışılan 24 saat üzerinden taşımanın sağlanmasıyla ilgili ne yazık ki, bir türlü başlanamayan bu uygulamayı özellikle metro hatlarında ve de çok yoğun metro hatlarında, çok yoğun otobüs hatlarında 24 saat ulaşımla ilgili 30 Ağustos gece 12'den sonra 24 saat ulaşımı İstanbul'da başlatacağız. Bunu şimdiden müjde edelim" diye konuştu.

SAHNEDE EVLENME TEKLİFİ ETTİ

24. Dönem Tren sürücüsü kursunu tamamlayan sürücü adaylarından Abdülaziz Yılmazer brövesini aldıktan sonra sahnede, İpek Gicir'e evlenme teklifinde bulundu. Yılmazer sahnede mikrofonu alarak, "Bu iş benim ikinci hayalimdi. Bunu bugün burada gerçekleştirdim. İlk hayalimi de yine burada gerçekleştirmek istiyorum. İpek Gicir. Benimle evlenir misin?" teklifini yaptı. İpek Gicir'in teklifi kabul etmesi üzerine Ekrem İmamoğlu da "Nikahı da biz kıyarız o zaman hayırlı olsun" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Protokolden detaylar

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'ndan detaylar

-Tren sürücülerinden detaylar

-İmamoğlu'nun konuşması

-Bröve taktimi

-Evlilik telifi

-Toplu fotoğraf çekilimi





Kaynak: DHA

- İstanbul