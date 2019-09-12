İmamoğlu, 15 temmuz demokrasi otogarı'nda açıklamalarda bulundu

12.09.2019 13:35

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Otogar esnafının sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. İBB mal sahibidir, başkası değilö dedi.

KİRALAR ECRİMİSİL USULÜYLE ÖDENECEK

Otogarı gezen İmamoğlu daha sonra basına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün bir ara tespit yapmak istedim otogarda. Önce otopark kısmını İSPARK olarak teslim aldık. Akabinde zaten sözleşmesi bitmiş olan bu alanın otobüs giriş çıkışlarını da denetim altına aldık. Tümüyle İBB tarafından yönetilmekte. Pazartesi itibariyle alındı. Bugün aslında baktığınızda 3 gün oldu. Bayrampaşa Otogarının otopark ve otobüs giriş-çıkışları bizim kontrolümüzde. Burada bulunan otobüs işletmeleri, benzin istasyonları ve bunu gibi birtakım işletmelerin tümü Büyükşehir Belediyesi'ne aittir. Dolayısıyla Emlak İstimlak Müdürlüğümüz şu anda bununla ilgili tespit yapıyor. Buradaki bütün işletmelerin ecrimisil usulüyle ücretlerini Büyükşehir Belediyesine ödemek zorundadır. Bütün kiracıların muhatabı artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Burada tapu diye bir şey yoktur. Burası işletmecilik olarak verilmiştir tümüyle artık İBB bünyesine geçmiştir" dedi.

"Dolayısıyla İBB mal sahibidir. Başkası değildir. Bu bir lütuf değil, 16 milyon insanın hakkını teslim almaktır." diyen İmamoğlu, "Geçmişe dönük de usulsüz işlem varsa onlarla ilgili arkadaşlarım da takipçisi olacaktır. Bu işlemleri Emlak İstimlak Müdürlüğü yönetecektir. Otogarın taşınması düşüncemizi de burada beyan edelim. Biz otogarın, yeni bir otogara taşınmasını önemsiyoruz. Bu konuda hem sektör temsilcileriyle hem de işletmecilerle ortak karar vermek adına oturup konuşacağız. Yeni otogarın nerede olması gerektiği konusunda ortak karar alacağız. Buraların yapımını da üstleneceğiz. Bunu bir ihaleyle de yapabiliriz, yap-işlet-devret usulüyle de yapabiliriz. Kendimiz yapıp işletebiliriz de. Yeni otogarın da bilime, eğitime dönük bir merkez olması konusunda bir ön düşüncemiz var. Buranın sorunlarının çözümü için tarih vermek işitiyorum. Ekim sonu burayı tekrar ziyarete geleceğim. ö diye konuştu.

KIRIK SANDALYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını davet ettiği toplantıda, bir gazetecinin oturduğu koltuğun kırılması sonrası yaşananlarla ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Oturduğumuz koltuk durup, dururken kırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı' israf yaptın' dedi. Ben de 'Bu israf değil, sandalye kırık' dedim. 'Olsun ikinci sandalyeye daha sağlam oturuyoruz' dedim. Bu tabii öyle bir magazin durum oluştu. Sandalye niye kırıktı? Onu Cumhurbaşkanlığı araştırsın. ya sandalye firmasında bir sıkıntı var ya bakımını yapan da. Oturduğumuz yerler belliydi. Alfabetik sıraya göre dizilmiş durumdaydıö açıklamasında bulundu.

Görüntü dökümü:

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-Ziyaretten detaylar

-Basın açıklaması



Kaynak: DHA

- İstanbul