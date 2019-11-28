İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanlarıyla bir araya geldi

28.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:09

ABD, Avustralya ve 8 Avrupa ülkesinden gelen ticaret odası başkanlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın en etkin demokratik uygulamalarını, en cesur adımlarla gösterme konusunda kararlı bir belediye yönetimiyle buluştu" dedi.