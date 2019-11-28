İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanlarıyla bir araya geldi
ABD, Avustralya ve 8 Avrupa ülkesinden gelen ticaret odası başkanlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın en etkin demokratik uygulamalarını, en cesur adımlarla gösterme konusunda kararlı bir belediye yönetimiyle buluştu" dedi.
28.11.2019 15:09 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:09
ABD, Avustralya ve 8 Avrupa ülkesinden gelen ticaret odası başkanlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul, dünyanın en etkin demokratik uygulamalarını, en cesur adımlarla gösterme konusunda kararlı bir belediye yönetimiyle buluştu" dedi.
Kaynak: Dunya.com