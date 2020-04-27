İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılıyor
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İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılıyor

ANTALYA'da görev yapan 4 imam, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit ailelerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını gideriyor.

27.04.2020 08:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 08:34
İmamlar şehit ailelerini ziyaret edip, ihtiyaçlarını karşılıyor

ANTALYA'da görev yapan 4 imam, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şehit ailelerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını gideriyor.

Antalya'nın Kepez Müftülüğü'ne bağlı farklı camilerde görev 4 imam, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan şehit ailelerini ziyaret ediyor. İmamlar Mehmet Erdem, Ömer Şahin, Akif Eren ve Ahmet Kaçkan, bugüne kadar 10 şehit ailesini ziyaret etti. Evlere giderken, ailelere çiçek, bayrak ve Kur'an-ı Kerim götüren imamlar, hep birlikte dua ediyor ardından ihtiyaçları varsa karşılanıyor.

İmamlar, dün 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Çetin Çakmak'ın Kepez ilçesinde oturan ailesini ziyaret etti. Sosyal mesafe gereği eve girmeyen imamlar, ailenin apartman önüne inmesini istedi. Kapıya çıkan şehidin annesi Ayşe Çakmak ile babası Enver Çakmak, kendilerini ziyarete gelen imamları görünce mutluluk yaşadı. Aileye çiçek ve çeşitli hediyeler verildi ardından apartman önünde şehit için dua okundu. Bina sakinleri de camlara ve balkonlara çıkarak duaya katıldı.Çakmak ailesi, hediye edilen çiçeği oğullarının mezarına götüreceklerini söyledi. Baba Enver Çakmak, "Böyle günlerde, şehit ailesi olarak anılmamız ve ziyaret edilmemiz büyük bir onur ve mutluluk. Devletimizden ve sizlerden Allah razı olsun. Ülkemiz inşallah bu virüsten en az zayiatla bir an önce kurtulur" dedi.

İmam Mehmet Erdem ise "Ülkemizin ve dünyamızın şu anda ağır bir imtihanı var. Bu zorlu süreçte, bütün din görevlileri olarak sahada görev yapmaktayız. Diğer arkadaşlarımız Vefa Sosyal Destek Grubu'nda evden çıkamayan vatandaşların yardımına koşarken biz farklı bir şey yapmak istedik. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerini unutmamak için onların kapılarına gidiyoruz. Kendilerinden bizleri de evlatları olarak görmeleri konusunda ricada bulunduk" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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