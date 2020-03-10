İmamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İmamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı - Haber
Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Bülent Ersoy, Sendika, Aydın, Güncel

İmamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı

Aydın'da din görevlileri ve imamlar özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, kutsal bir vazife olan imamlık mesleğinin küçük düşürülmeye çalışıldığı gerekçesi ile Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet yağdırdı.

10.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:26
İmamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı

Aydın'da din görevlileri ve imamlar özel bir televizyon kanalında yayınlanan bir programda, kutsal bir vazife olan imamlık mesleğinin küçük düşürülmeye çalışıldığı gerekçesi ile Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) şikayet yağdırdı.


Özel bir kanaldaki bir programda, üzerine imam cübbesi giymiş, parmak arası terlikle şaklaban hareketler yapan kişinin topluma imam rolü ile program ve kanal tarafından bilinçli olarak sergilendiğini belirten Diva-Sen Aydın Şube Başkanı Necmettin Tufan, tüm sendika üyelerine ve bu kutsal görevi yapan tüm imamları şikayetçi olmaya çağırdı.


RTÜK'ün 4441178 numaralı şikayet hattının hemen cevap verdiğini de belirten Sendika Başkanı Necmettin Tufan, "Öyle bir süreçten geçiyoruz ki, bir Müslüman olarak her platformda içimizi acıtan olayla karşılaşıyoruz. Bu kendini bilmez şaklabanlar, nasıl bu denli cüretkar olabiliyorlar anlamakta güçlük çekiyoruz" diyerek, Müslümanların konuya duyarsız kalmamasını istedi.


Sendikanın çağrısı üzerine imamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Charles Michel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sadi Konuk Gülben Ergen Müslüm Gürses Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Berkay Şahin İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran İtalya Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: İmamlar RTÜK'e şikayet yağdırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:27:39. #1.15#