İmamlar camiler ibadete açıldığı için kurban kestiler
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İmamlar camiler ibadete açıldığı için kurban kestiler

Türkiye ve dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgını nedeni ile camilerde cemaatle namaz kılınma yasağının kalkması ve camilerin tekrar cemaatine kavuşması nedeniyle Manyaslı imamlar dualar eşliğinde kurban keserek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttılar.

İmamlar camiler ibadete açıldığı için kurban kestiler
01.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 01.06.2020 10:23

Türkiye ve dünyayı kasıp kavuran Korona virüs salgını nedeni ile camilerde cemaatle namaz kılınma yasağının kalkması ve camilerin tekrar cemaatine kavuşması nedeniyle Manyaslı imamlar dualar eşliğinde kurban keserek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttılar.

Manyas ilçesinde vazife yapan müftülük personeli ve imamlar namazların camiler de kılınması ve öğle ile ikindi namazlarının cemaatle kılınması yönünde alınan karar nedeniyle bugün şükür kurbanı kestiler. Manyas Müftüsü Ahmet Altacı "Rabbbimize sonsuz hamdüsenalar olsun ki! Uzun bir aradan sonra yeniden camilerimize ve cemaatimize kavuştuk. 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı kardeşlerimizin olmayışı bir burukluk hissi verse de dualarımızda yer buluyorlar. Emeği geçen devlet büyüklerimize ve bizi yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Müftülük ve Din görevlileri tarafından satın alınan iki kurbanlık koç Çarşı Camisi imam-hatibi Salman Temur'un duaları eşliğinde kesilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara din görevlileri tarafından dağıtımı yapıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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