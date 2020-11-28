Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı

28.11.2020 09:55 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:20

Son dakika haber: Gaziantep'te camiden imamın telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasından kaçamadı.

Gaziantep'te camiden imamın telefonunu çalan hırsız güvenlik kamerasından kaçamadı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir camiye girip imamın telefonunu odasından alıp çıkan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Kamera görüntülerini inceleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsın kimliğini tespit etti. Daha önceden de farklı tarihlerde camiden yaptığı hırsızlıktan dolayı tutuklanan hırsız ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbean yansırken sakince camiye giren şüpheli camiinin imam-hatip odasına girerek imamın telefonunu alıp çıktığı görülüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Borcu olanlar dikkat! 2021 yılında vergi ve cezalara yapılacak zam oranı belli oldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar
Onca uyarı, onca tedbir hepsi boşa! Gecenin bir yarısı bu şekilde basıldılar

(İHA)

Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı
Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
Son dakika haberleri | Şantiyeden malzeme çalan 2 hırsız polise yakalandı
'Güvenlik kamerası' hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
"Güvenlik kamerası" hırsızları güvenlik kamerasına yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Camiye girip yardım paralarını çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Ezgi Mola Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İmamın telefonunu çalan hırsız önce güvenlik kamerasına yakalandı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:20:39. #1.14#
title