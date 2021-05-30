İmamın gülümseten Sakaryaspor duası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İmamın gülümseten Sakaryaspor duası

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Yaşam

İmamın gülümseten Sakaryaspor duası Video sosyal medyada defalarca paylaşıldı Sakaryaspor-Kocaelispor Play-Off final maçı öncesinde Adapazarı'nda bulunan bir camide namaz öncesinde imamın Sakaryaspor için ettiği dua gülümsetti.

İmamın gülümseten Sakaryaspor duası

Video sosyal medyada defalarca paylaşıldı

SAKARYA - Sakaryaspor-Kocaelispor Play-Off final maçı öncesinde Adapazarı'nda bulunan bir camide namaz öncesinde imamın Sakaryaspor için ettiği dua gülümsetti.

Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Sakaryapor-Kocaelispor Play-Off final maçı öncesi Adapazarı ilçesinde bulunan Ağa Camii imamının, Cuma hutbesi sonunda Sakaryaspor için dua ettiği anlar gülümsetti. Müsabaka öncesinde cami içerisinde imam tarafından okunan dua bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntü ayrıca sosyal medya hesaplarından da defalarca paylaşıldı.

Cuma hutbesi sonrasında Sakaryaspor için dua eden imam, "Sakaryasporumuzun 2. Ligden, 1. Lige çıkmasının gecesi ve inşallah güzel haberleri bekliyoruz onlardan. İnşallah bu gece güzel bir mücadele versinler. Kalecimizin kalesinde devleşip gelen topların elinde yok olmasına, geri dörtlünün kalecimize yardımcı olup gözlerini dört açıp, toplara mani olmasını, gerekirse kendilerini feda etmesi, orta saha oyuncularının oyun kurucu olarak kendilerine gelen topları golcülere vermesi, golcülerimizin de ayağına veya kafalarına gelen topları rakip kaleyle buluşturup güzel goller olmasını ve aziz milletimizi Sakaryamızı sevindirmelerini Allah nasip eder inşallah" ifadelerine yer verdi.

İmamın gülümseten Sakaryaspor duası
İmamın gülümseten Sakaryaspor duası
İmamın gülümseten Sakaryaspor duası
İmamın gülümseten Sakaryaspor duası
İmamın gülümseten Sakaryaspor duası
İmamın gülümseten Sakaryaspor duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Çakır Oğuzhan Koç Prens Harry İlker Kaleli
Spor Ali Koç Cristiano Enes Ünal Ünal Aysal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İmamın gülümseten Sakaryaspor duası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 14:23:38. #1.16#

title