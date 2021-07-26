İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
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İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da imam Mesut Sezgin'in evinin önüne park ettiği motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı.

TEKİRDAĞ'da imam Mesut Sezgin'in evinin önüne park ettiği motosiklet, 2 kişi tarafından çalındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Fırat Sokak'ta meydana geldi. Çiftlikönü Mahallesi Otogar Camisi imamı Mesut Sezgin, 59 KS 858 plakalı motosikletini evinin önüne park etti. Sabah kalktığında motosikletini yerinde bulamayan Sezgin, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, motosikleti kapüşonlu 2 kişinin çaldığını belirledi. Şüphelilerin, yanlarında getirdikleri aletlerle motosikletin kilidini kırdıktan sonra üzerine binip, bölgeden ayrıldıkları görüldü. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA
İMAMIN MOTOSİKLETİNİN ÇALINMASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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