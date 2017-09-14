İmamın 'Evlenme Garantili, Kerametli Koltuk' Paylaşımı (2)
KAYMAKAMDAN SORUŞTURMA TALİMATIUlus Kaymakamı Recep Hasar, sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle imam Recai Şenol hakkında soruşturma açılmasını istediğini söyledi.
KAYMAKAMDAN SORUŞTURMA TALİMATI
Ulus Kaymakamı Recep Hasar, sosyal medya hesabındaki paylaşımı nedeniyle imam Recai Şenol hakkında soruşturma açılmasını istediğini söyledi. Kaymakam Hasar, "Konuyla ilgili soruşturma başlatılması için Ulus İlçe Müftülüğüne gerekli talimatları verdim. Konu hakkında gerekli çalışma yapılacak" dedi.