İmamın en acı cenaze namazı

Trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci defin edildi

Tek erkek evladının cenaze namazını kıldırdı



KIRKLARELİ - Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 yaşında trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden genç öğrencinin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 hukuk fakültesi öğrencilerinden Yasin Malgaç memleketi Kırklareli'nde kılınan öğle namazına mütakiben defin edildi.

Vefat eden genç öğrenci Yasin Malgaç için Kırklareli Vize ilçesine bağlı Çavuşköy'deki baba evinde helallik alındı. Malgaç'ın naaşının başına gelen kız kardeşi ve annesi tabutun başında ağlarken zorlukla ayakta durabildi. Daha sonra cenaze namazı kılınmak üzere Malgaç'ın cenazesi Köy camine götürüldü. Tek erkek evladı olan Malgaç'ın cenaze namazını imam olan babası Ömer Malgaç kıldırdı.

Namazın ardından cenazeye katılanlardan oğlu için helallik isteyen baba Ömer Malgaç gözyaşları içinde ayakta durmakta zorlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Malgaç köy mezarlığına defin edildi.