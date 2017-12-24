İmamın En Acı Cenaze Namazı

Aydın'ın Germencik ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden gencin cenaze namazını imam olan babası kıldırdı.



Aydın'ın Germencik ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 3 hukuk fakültesi öğrencisinden 23 yaşındaki Yasin Malgaç, memleketi Kırklareli'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. Malgaç için Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Çavuşköy'deki babaevinde helallik alındı. Tabutun başında ağlayan kız kardeşi ve annesi zorlukla ayakta durabildi. Daha sonra gencin cenazesi köy camisine götürüldü. Tek erkek evladının cenaze namazını imam olan babası Ömer Malgaç kıldırdı. Namazın ardından cenazeye katılanlardan oğlu için helallik isteyen baba, gözyaşları içinde ayakta durmakta zorlandı. Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Malgaç köy mezarlığına defnedildi. - KIRKLARELİ