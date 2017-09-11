İmamın Bilgisayarını ve Caminin Hoparlörlerini Çaldılar

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'nde bir camiden imamın bilgisayarı ve caminin hoparlörleri çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'ndeki bir camiden 2 adet hoparlör kolon, buna bağlı kablolar, 1 adet anfi ve imam odasının camı kırılarak içeride bulunan laptop bilgisayarın çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili Y.Ş. isimli şahıs yakalanarak malzemeler imama teslim edildi. Şüpheli Y.Ş. ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ