Türk mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İmam Bayıldı ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef İmambayıldı tarifi! İşte en güzel İmambayıldı tarifi!

İMAMBAYILDI NEDİR?

İmambayıldı, ana malzemesi patlıcan olan, soğan ve sarımsak kullanılarak hazırlanan zeytinyağlı bir yemek türüdür.

İmambayıldının adının tarihçesi hakkında türlü rivayetler vardır. Bir rivayete göre, eski bir dönemde bir imam, karısı tarafından yapılan bu yemeği ilk kez yediğinde lezzetinden veya yemeğe katılan malzemenin maliyetinden dolayı bayılmıştır.

Bir başka rivayete göre, gene eski bir zamanda bir imam zengin bir zeytinyağı tüccarının kızı ile evlenmiştir. Eşinin çeyizinde bol miktarda kaliteli zeytinyağı bulunmaktadır. Kadın ilk günlerde kocasına bu zeytinyağı ile hazırlanmış, içine domates ve soğan eklenmiş patlıcan yemeği hazırlar. Onüçüncü günde yemek masasında patlıcan bulunmamaktadır. Buna şaşıran imam artık zeytinyağının kalmadığını öğrenince üzüntüsünden bayılır. Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de imambayıldı tarifi vardır.

İMAMBAYILDIİÇİN MALZEMELER NELERDİR?

• 4 adet orta boy patlıcan

• 2 büyük domates (rendelenmiş veya doğranmış)

• 2 büyük soğan (ince doğranmış)

• 4 diş sarımsak (dövülmüş)

• 2 yemek kaşığı domates salçası

• 1 yemek kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)

• 1 yemek kaşığı şeker

• Yarım su bardağı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

• Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre ayarlayın)

• Yarım demet maydanoz (süslemek için)

İMAMBAYILDI NASIL YAPILIR?