İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi tarifi!
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İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi tarifi!

26.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 26.11.2020 12:46
İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi tarifi!

Tadına doyamayacağınız lezzette İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi!

Patlıcan, kuru soğan, biber ve zeytinyağı ile hazırlanan, tadı damağınızda kalacak lezzet İmam bayıldı nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmam bayıldı tarifi! En lezzetli, pratik İmam bayıldı tarifi!

Efsaneye göre bu yemek o kadar lezzetliydi ki, imamın tadına bakarken bayıldı ve bu nedenle "bayıldı imam" anlamına gelen "İmam bayıldı" olarak adlandırıldı. Patlıcanların çizgili pijamalar giyiyormuş gibi soyulduğu, içi doldurulduğu ve domates bakımından zengin bir güveçte yavaş yavaş kaynatıldığı klasik bir Türk yemeği...

4 kişilik

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Süre: 2 saat 45 dakika

İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi tarifi!

MASTERCHEF USULU YEMEK TARİFLERİ: İMAM BAYILDI MALZEMELERİ

4 domates

4 ince doğranmış soğan

1 ince doğranmış yeşil veya kırmızı megafon biberi (veya ½ kırmızı biber)

8 ince doğranmış sarımsak dişleri

½ demet düz yapraklı maydanoz yaprakları, ince doğranmış

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıpudra şekeri

4 küçük patlıcanlar

150 mlzeytinyağı, artı yağlama için ekstra

İmambayıldı tarifi nasıl yapılır? MasterChef yemek tarifleri: İmambayıldı tarifi tarifi! En lezzetli, pratik İmambayıldı tarifi tarifi!

MASTERCHEF USULU YEMEK TARİFLERİ: MASTERCHEF İMAM BAYILDI YAPILIŞI

HAZIRLIK

Fırını önceden 450 dereceye ısıtın. Bir fırın tepsisine folyo veya parşömen koyun ve zeytinyağı sürün. Derisini kesmemeye dikkat ederek patlıcanları ortadan kesin. Fırın tepsisine koyun ve dış kabuk büzülmeye başlayana kadar 20 dakika pişirin. Fırından çıkarın ve yüzü aşağı gelecek şekilde lavaboya yerleştirilmiş bir kevgir içine aktarın. 30 dakika boşalmasına izin verin.

Bu arada 2 yemek kaşığı zeytinyağını orta ateşte büyük, kapaklı bir tavada ısıtın ve soğanları ekleyin. Soğanlar çok yumuşayana kadar 5-8 dakika pişirin ve sarımsakları ekleyin. Kokulu olana kadar karıştırarak 30 saniye ile bir dakika arasında pişirin. Ateşten alın ve bir kaseye aktarın. Domatesleri, otları, tadı tuzu ve 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 yemek kaşığı kalan yağı ekleyin.

Patlıcanları ters çevirip tencereye koyun, yanları yukarı doğrayın. Tuzlu sezon. Soğan ve domates karışımını doldurun. Kalan zeytinyağını, kalan şekeri, suyu ve limon suyunu karıştırın. Patlıcanların üzerinde ve çevresinde gezdirin. Tavayı kapatın ve kısık ateşte yerleştirin. 1 ila 1 1/2 saat yavaşça pişirin, tencerede sıvı olup olmadığını kontrol edin ve zaman zaman tavadaki sıvıyla ezin ve çok kuruysa tavaya su ekleyin. Pişirmenin sonunda patlıcanlar hemen hemen düz olmalı ve tavadaki sıvı hafifçe karamelize edilmelidir. Bu suyu patlıcanın üzerine dökün. Tavada soğumaya bırakın ve oda sıcaklığında servis yapın.

İpucu

Ön hazırlık: Patlıcanı 1. Adımda kızartabilir ve 2. Adımda dolguyu imam bayildi'yi monte edip pişirmeden birkaç saat önce yapabilirsiniz. Piştikten sonra bitmiş yemek birkaç saat oturabilir.

Somer şef tarifi:

Domateslerin tabanına sığ bir çarpı işareti koyun, bir kaseye koyun, üzerini kaynar suyla örtün, 30 saniye bekletin, ardından soğuk suya daldırın. Deriyi süzün ve çaprazdan ayırın. Domatesleri ikiye bölün, tohumları bir çay kaşığı ile alın ve eti ince ince doğrayın.

Domatesleri 4 bütün patlıcan sığacak büyüklükte bir tencereye koyun. Soğanı, karabiberi, sarımsağı, maydanozun yarısını, şekeri ve tuzu ilave edin.

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