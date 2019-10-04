İmamaoğlu: Bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkarttığı Hamidiye Su'yun satışları arttı

04.10.2019 18:16

İstanbul Büyükşehir Belediye (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurumlarının alım listesinden çıkardığı Hamidiye Su ile ilgili olarak "Hamidiye Su'yun satışları arttı. Yok satıyor. Daha önce kutsal yerine koydukları bu suya, bugün yaklaşımlarına gülüyorum" şeklinde yanıtladı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında Fatih'teki Hayvan Aşılama ve Tedavi Ünitesi'nde incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Euronews.com'da Görüntüle