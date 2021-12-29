İmamağa Spor'dan alkışlanacak davranış

BAL Liginde mücadele eden İmamağa Spor'un futbolcuları Kulüp Başkanıyla birlikte ilk okulun boyasını yaparak, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

BAL Ligi 3. Bölge 1. Grupta mücadele eden İmamağa Spor'un futbolcuları galibiyet primleriyle Samsat ilçesi Gölpınar Köyü İlkokulu'nun dış cephesini boyayarak, öğrencilere, spor malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Kulüp Başkanı Muhammet Ataş ve sporcular köy okulunun dış boyasını kendileri yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Başkan Ataş, sporcularını duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, "Sporcu kardeşlerim sosyal sorumluluk örneği göstererek, 2-0 yendiğimiz Bötürge Belediyespor maçının galibiyet primiyle bir okulun ihtiyaçlarını gidermek istediklerini bana söylediler. Bizde yaptığımız araştırmalar sonunda Gölpınar Köyü İlkokulu'nun dış boyaya ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Bu köy okulunun dış cephesini sporcularımızla birlikte boyayarak öğrencilerimize küçükte olsa hediyeler verdik. Hem biz hem de çocuklarımız çok mutlu oldu. Sporcularımı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN