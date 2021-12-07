İMAM VE PAPAZ BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

MARDİN'in Midyat ilçesinde imam ve kilise papazı birlikte fidan dikti.

Midyat ilçesinde, 20 ailenin yaşadığı Doğançay Köyü'nü yeşillendirmek ve orman varlığını arttırmak için Doğançay Kültür, Sanat, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından fidan dikme etkinliği düzenlendi. Yüzyıllardır köyde hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde yaşayan Müslüman ve Süryaniler köyü ağaçlandırmak için düzenlenen etkinliğe katılarak birlikte fidan dikip, ilk can suyunu verdiler. Derneğin bu etkinliğine katılan imam Zeki Anı ve papaz Yuhanun Aydın, doğaya katkı sunmak amacıyla ağaçlandırmaya destek verip birlikte fidan diktiler. Fidan dikme etkinliği, tüm köyün ağaçlandırılması tamamlanıncaya kadar devam edecek.