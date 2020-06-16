İmam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı
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İmam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir kırsal mahalle cami imamı aynı mahallenin anaokulunda görevli olan öğretmen eşiyle, boyadığı caminin onarımlarını da yaptı.

16.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:37

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir kırsal mahalle cami imamı aynı mahallenin anaokulunda görevli olan öğretmen eşiyle, boyadığı caminin onarımlarını da yaptı.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki kırsalda bulunan Dardağan Mahallesi camisine 9 ay önce atanan Metin Emeksiz, camide bakım ve onarım çalışması başlattı.

Aynı mahallenin anaokulunda görevli eşi öğretmen Leyla Betül Emeksiz ile camide çalışan imam, ilk etapta caminin dış cephesinin boyasını yeniledi. Cami tuvaletlerinin fayanslarını döşeyen Emeksiz, abdest alma kısımlarını da yenilemeyi ihmal etmedi.

Emeksiz çiftinin dokunuşlarıyla yeni bir görünüşe kavuşan caminin cemaati ise durumdan memnun.

İmam metin Emeksiz, eşinin köyde öğretmen olması nedeniyle kendisinin de buraya tayin olduğunu belirtti.

Camide birtakım noksanlıklar görmesi üzerine harekete geçtiğini aktaran Emeksiz, şunları belirtti:

"Camimizin boyasının değişmesi gerekiyordu. Eşimle beraber karar aldık, en nihayetinde camiler Allah'ın evi ve imamlar olarak bizlere emanettir diyerek boyasını değiştirmeye karar verdik. Tuvaletlerde tadilat gerekiyordu ve bir hayırseverin de yardımıyla getirdim. Kendim fayans ustası olmadığım halde kendi çaba ve imkanlarımla fayansları değiştirmeye çalıştım. Halılarımızın yıkanması gerekiyordu, onların da bir kısmını belediyemiz ile birlikte yıkadık ve serdik, tertemiz oldu. Tadilat sürecinde sağ olsun eşim bana çok yardımcı oldu ki hamile olmasına rağmen destek olmaya çalıştı. Onun da yardımıyla camimizin boyasını tamamen değiştirdik. Elimizden geldiğince camimizi güzelleştirmeye gayret edeceğiz."

Diğer camilerde görevli imam arkadaşlarına da seslenen Emeksiz, "Tüm arkadaşlarıma bulundukları görev yerlerinde buralar bizim görev yerlerimiz bizlere emanet ellerinden geldiği kadar güzelleştirmeye ve üzerilerine düşeni yapmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dardağan Anaokulunda görev yapan öğretmen Leyla Betül Emeksiz de caminin onarılması fikrini ilk duyduğunda mutlu olduğunu ve elinden geldiğince eşine destek olmaya çalıştığını söyledi.

Öğretmen Emeksiz, eşinin okulun onarımıyla da ilgilendiğini belirterek, "Bazen okulun tadilatı olunca kendisi de bize yardım ediyor. Böyle karşılıklı yardımlaşıyoruz. Caminin boyasını yaptık, kendisi de elinden geldiği kadar fayanslarını döşedi, halıları yıkadık. Temizliğini yapıyoruz, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

İmam ve öğretmen eşi camide tadilat yaptı

Kaynak: AA

Manşet

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