İmam ve öğretmen çiftin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da aracıyla önündeki otomobile çarpıp kaza yaparak içinde bulunan imam ve öğretmen karı-kocanın ölümüne sebep olan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, Canik ilçesi Devregiş Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Ç.'nin(22) kullandığı otomobil, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobile çarptı. Kazaya karışan otomobil kaçarken, Mahmut Akbulut idaresindeki otomobil yoldan çıkarak refüjdeki ağaca çarpıp hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışan imam Mahmut Akbulut ile öğretmen eşi Edanur Akbulut, olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Yunus Emre Ç., korktuğu için kaçtığını belirterek Irmak Polis Merkezine teslim oldu. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Yunus Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN