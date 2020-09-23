İmam ve görevliler ile cami karantinada

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir camide imam ve müezzin de korona virüs tespit edilmesi sonrasında cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir camide imam ve müezzin de korona virüs tespit edilmesi sonrasında cami geçici olarak ibadete kapatıldı.

Çarşamba Yeşilırmak Mahallesi Merkez Camisi imam hatip ile müezzininin, Covid-19 sonucu pozitif çıktı. Covid-19 nedeniyle cami görevlileri karantinaya alınırken, cami de dezenfekte ve temizlik için geçici bir süre ile kapatıldı.

Olayı sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Mahalle Muhtarı Hüsnü Kuşak, "Çarşamba Belediyesi ekiplerimiz camimizde dezenfekte çalışması yapıyor. Allah şu korona illetinden bizleri tez zamanda kurtarsın inşallah" diyerek cami görevlileri ile caminin karantinaya alındığını bildirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı