İmam Nikahıyla Birlikte Yaşadığı Kadını ve Kızını Bıçakla Yaraladı

Adana'da imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadın ile kızını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan İlçesi Namık Kemal Mahallesi'nde M.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı imam nikahıyla birlikte yaşadığı N.D ile kızı H.Ç'yi bıçakla yaraladı.

Kavga seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Polis ekipleri, kendilerine bir süre direnen M.Ç'yi ikna ettikten sonra gözaltına aldı.

Yaralı anne ile kızı ise ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA