İmam Mustafa Demirkıran hakkında suç duyurusu
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İmam Mustafa Demirkıran hakkında suç duyurusu

İmam Mustafa Demirkıran hakkında suç duyurusu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Demokratik Devrim Hareketi İstanbul Temsilciliği, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski Mustafa Demirkan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milli Demokratik Devrim Hareketi İstanbul Temsilciliği, Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski Mustafa Demirkan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Milli Demokratik Devrim Hareketi İstanbul Temsilciliği tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, imam Mustafa Demirkan'ın "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'a muhalefet" ile "görevi kötüye kullanma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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