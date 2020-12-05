İmam koronavirüsten yaşamını yitirdi

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde imamlık yapan Salih Olğun (421), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde cami imamı olarak görev yapan 4 çocuk babası Salih Olğun, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Olğun, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL