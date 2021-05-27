İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti
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İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir camide görev yapan imam, bazı vakitler camiye namaz kıldırmaya gelmediğini iddia eden cami cemaati ile karakolluk oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir camide görev yapan imam, bazı vakitler camiye namaz kıldırmaya gelmediğini iddia eden cami cemaati ile karakolluk oldu. Cami imamı "beni camide alıkoydular" diyerek polise şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Halis Şişman Mahallesi'ndeki Hz. Ömer Camii'nde imamlık yapan Zeyid Sağlamer ile mahalle sakinlerinden Hasan Fermancı ve Ayhan Yurtsever arasında vakit namazı kıldırma meselesi yüzün tartışması çıktı. İki kişi bazı vakitler camiye namaz kıldırmaya gelmediğini iddia ettikleri imama "Neden namaz kıldırmaya gelmiyorsun" şeklinde soru sordular. Bir süre cami içerisinde yaşanan bu tartışma sonrası imam Zeyid Sağlamer karakola giderek "İki kişi beni camide alıkoydu, bana hakaret ettiler" diyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis imamın şikayetçi olduğu cami cemaatinden Hasan Fermancı ve Ayhan Yurtsever'in ifadesini aldı. İmam için "Namaz kıldırmaya gelmiyordu, şimdi de yalan söylüyor" diyen Hasan Fermancı, "Böyle bir imamın ardından şimdi biz nasıl namaz kılalım. Beni alıkoydular bana hakaret ettiler diye bizi şikayet etmiş. Yalan söyleyen imam olur mu? Biz sadece kendisine neden namaz kıldırmaya gelmiyorsun diye sorduk. Hepsi bu. Aramızda başka bir olay yaşanmadı" dedi.

Ayhan Yurtsever ise "Biz sadece ibadetimiz yapmak istiyoruz. Tüm niyetimiz bu. Ama imam yalan söylüyor. Büyüklerimizin bu işe bir çözüm bulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bu arada, imam Zeyid Sağlamer, açıklama yapamayacağını, konunun yargıya taşındığını söyledi. - OSMANİYE

İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti
İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti
İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti
İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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