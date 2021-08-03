İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak
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İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak

İmam hatipliler yoğunlaştırılmış programla uluslararası standartlarda dil eğitimi alacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin daha aktif kullanılabilmesi amacıyla kapsamı genişletilen "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı", 423...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, 2021-2022 eğitim öğretim yılında imam hatip ortaokullarında yabancı dilde okuma, yazma, konuşma ve dinleme gibi dil becerilerinin daha aktif kullanılabilmesi amacıyla kapsamı genişletilen "Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Programı", 423 imam hatip ortaokulunda uygulanacak.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki yabancı dil eğitim politikaları kapsamında, imam hatip ortaokullarında yoğunlaştırılmış Arapça ve İngilizce dil programı uygulandığını hatırlattı.

2021-2022 eğitim öğretim yılında programa dahil edilecek okulların değerlendirilmesinin tamamlandığını belirten Yılmaz, okulların belirlenmesinde insan kaynağı yeterliliği, fiziki altyapı ve teknolojik uygunluk, ulusal ve uluslararası yabancı dil alanındaki projelere katılım ile okul içi etkinlik, uygulama ve özel çalışmaların bulunması kriterlerinin esas alındığını kaydetti.

Yılmaz, yeni öğretim yılında 423 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış yabancı dil programının koordinatörlük sistemi içerisinde planlı yürütüleceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"393 okulda İngilizce, 7 okulda Arapça, 23 okulda ise Arapça ve İngilizce olmak üzere toplam 423 imam hatip ortaokulunda yoğunlaştırılmış dil programı uygulanacak. Öğrencilerimizin beden eğitimi, müzik ve resim gibi derslerden de mahrum kalmaması için dil programı, 5. ve 6. sınıflarda minimum 8 ders saati, 7. sınıflarda ise minimum 6 ders saati yapılacak.

Yoğunlaştırılmış yabancı dil programıyla öğrencilerimize aracı dilsiz eğitim politikamız çerçevesinde dört dil becerisinde (okuma, yazma, konuşma, dinleme) yabancı dil eğitimi verilmesi hedeflenmektedir. Program kapsamında merkezi izleme değerlendirme çalışmaları, ortak dil etkinlikleri, yabancı dil alanında ulusal ve uluslararası projelerle yabancı dil eğitimi desteklenerek uluslararası standartlarda eğitim sağlanması planlanmaktadır. "

Okullar, programa ilişkin güncel haber ve duyurulara dogmyabancidil. meb. gov. tr adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Habermetre

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