İmam Hatipliler Buluşuyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde imam hatip mezunları bir araya gelecek.

Karacabey İmam Hatipliler Derneği (KİHMED), kurulduğu günden bugüne kadar başta Karacabey İmam Hatip Lisesi olmak üzere bütün imam hatip liselerinden mezun olanları 25 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan mezunlar buluşmasında bir araya getirecek. Mezunlar buluşmasında imam hatip camiası hatıralarını canlı tutmanın yanı sıra dostluklarını pekiştiriyor. Yıllardır büyük gayretlerle tertiplenen program için Karacabey İmam Hatipliler Derneği (KİHMED) yönetimi büyük bir ekiple hazırlıklarına devam ediyor. KİHMED Başkanı Zeki Demir, her yıl kutlanarak geleneksel hale gelen mezunlar buluşmasının bu yıl 13'üncüsünün gerçekleştirileceğini söyledi. - BURSA