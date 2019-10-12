İmam hatip okullarının 68. kuruluş yıl dönümü kutlandı

12.10.2019 14:44

Ankara'da, Güdül İmam Hatip Ortaokulu tarafından, imam hatip ortaokullarının kuruluşunun 68. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe, Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Eroğlu, okul müdürü Gülnur Tukat,öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Eroğlu, öğrencilere doğru hedefler koyarak, derslerine çok çalışmaları gerektiğini ve bu camiayı en güzel şekilde temsil etmeleri gerektiğini söyledi.

Okul müdürü Tukat da imam hatip okullarının 68 yıllık tarihi hakkında bilgiler verdi.

Programda, sinevizyon gösteri yapılırken, öğrencilerden oluşan koro tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi.

Öğrenciler tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için okunan hatmin duasını İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yapmasının ardından program sona erdi.

Kaynak: AA