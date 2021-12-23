İmam Hatip Okullarının 2021 Yılı ERASMUS+ Programı Başarıları

Avrupa Birliği'nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programı olan Erasmus+ Programı'nın 2021 yılı teklif çağrısı sonuçları açıklandı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde hibe almaya hak kazanan projelerin listesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumun internet sitesinde yayımlandı. Programlama kapsamında İmam Hatip Okullarımız 665. 000 Avro'dan fazla bütçe ile çok sayıda proje yürütmeye hak kazandılar.

Erasmus+ Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projeleri (KA122-SCH ) Proje başvuruları arasından 10 Anadolu İmam Hatip Lisesi projeleri kabul edilerek toplam 366. 940 Avro bütçe almaya hak kazandılar.

2021 yılı Erasmus+ Okul Eğitiminde Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri (KA210-SCH) Proje başvuruları arasından 1 Anadolu İmam Hatip Lisesi, 1 İmam Hatip ortaokulu projeleri kabul edilerek toplam 120. 000 Avro bütçe almaya hak kazandılar.

Ayrıca Türkiye Ulusal Ajansı'nın açıkladığı KA 220 SCH stratejik ortaklıklar 2021 başvuru sonuçlarına göre, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün de ortakları arasında yer aldığı "Dijital Uygulamalar ile Öğrenci Kazanım Edindirme Tespit Sistemi ve Olumlu Okul İklimi" proje ülke genelinde kabul edilen 13 proje arasına girerek destek almaya hak kazanmıştır.

Toplam 178. 455, 00 Avro bütçe tahsis edilen projenin paydaşları; Türkiye'den Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Çek Cumhuriyeti'nden Slow Tech Institute, İspanya'dan Milmoh S. L. ve Avusturya'dan Helix-Helezon'dur.

Proje, öğrencilerin ders kazanımlarını edinip edinmediklerini mobil uygulama ile ölçmeyi amaçlamaktadır. Proje 24 ay sürecek olup uygulamalar pilot okulumuz Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar ise Genel Müdürlüğümüz tarafından ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.

Projeleri kabul edilen okullarımızı tebrik ediyor, projelerin hazırlanmasında emeği geçen, projelere katkı sunan tüm kişi ve kurumlarımıza teşekkür ediyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet