İmam hatip okullarından kan bağışına "düellolu" destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İmam hatip okullarından kan bağışına "düellolu" destek

İmam hatip okullarından kan bağışına 'düellolu' destek
07.05.2020 23:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 23:19

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, azalan kan bağışlarına dikkat çekmek için imam hatip okullarının birbirlerine meydan okuyarak katkı sağladığı kampanyaya, 72 ünite kanla destek verdi.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, azalan kan bağışlarına dikkat çekmek için imam hatip okullarının birbirlerine meydan okuyarak katkı sağladığı kampanyaya, 72 ünite kanla destek verdi.

Türk Kızılay'dan "acil kan ihtiyacı" çağrısına duyarlılık gösteren imam hatip okulları, "iyilik kanımızda var" adıyla oluşturulan kan bağışı zincirine destek vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda davet alıp kan veren Bolu Merkez Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu, iyilik hareketine katılması için Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine meydan okudu.

Bunun üzerine okul yönetimi, veliler ve Zonguldak Önder İmam Hatipliler Derneği üyeleri bir araya gelerek 72 ünite kan bağışında bulundu ve İstanbul ile İzmir'de bulunan iki okulu daha düelloya davet etti.

"Bizler kanın temel bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz"

Okul müdürü Adnan Karakurluk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyilik zincirine katkıda bulunmak istediklerini belirterek, okul olarak kampanyaya destek verdiklerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Kampanyaya destek verenlere teşekkür eden Karakurluk, şunları kaydetti:

"Her ramazan ayında kan ihtiyacına gereksinim duyulmaktaydı fakat bu yıl Kovid-19 nedeniyle daha çok kana ihtiyaç oldu. Bizler kanın temel bir ihtiyaç olduğunu ve bir gün herkese lazım olacağını biliyoruz, bunun için de gereğini yapıyoruz. Bu amaçla Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün başlattığı bu kampanyaya destek vererek kana ihtiyaç duyanların yanlarında olduğumuz göstermek istedik. Bu nedenle İstanbul Eyüp Sultan Asımın Nesli İmam Hatip Ortaokulu ile İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesine davetimizi göndererek iyilik zincirinin devamını sağlamak için üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz."

İmam hatip okullarından kan bağışına 'düellolu' destek

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı Haberler
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haberler
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik Haberler
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti harekete geçti! İşte madde madde yapılacak...
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağına takılan 19 yaşındaki gelin, özel izinle evlendi
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
500 bin lira ödülle aranan Mahsum kod adlı terörist öldürüldü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Gökhan Gönül Nenad Bjelica Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Bursa Futbol
Şu an buradasınız: İmam hatip okullarından kan bağışına "düellolu" destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 23:32:54. #1.15#
title