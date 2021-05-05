İmam hatip okullarındaki başarılı modeller sergilenecek
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İmam hatip okullarındaki başarılı modeller sergilenecek

İmam hatip okullarındaki başarılı modeller sergilenecek
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Başarılı Örnekler Sergisi açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin ve model uygulamaların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Başarılı Örnekler Sergisi açılacak.

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, "imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin yaygınlaştırılması" ve "toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları ile model uygulamaların, imam hatip okulları tarafından hayata geçirilmesi" hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

Anadolu imam hatip liselerinde, 21. yüzyıl becerileri bağlamında, öğrencilerin ilgi, kabiliyet ve kariyer hedeflerine göre program çeşitliliği uygulandığını anlatan Yılmaz, bu kapsamda, fen ve sosyal bilimler, uluslararası, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji proje okulları bulunduğunu dile getirdi.

Bu okullarda gerçekleştirilen başarılı örneklerin tanıtılması, bunların yaygınlaştırılarak eğitim-öğretimin iyileştirilmesine katkı sunmak amacıyla Anadolu imam hatip liseleri arasında "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" yapılacağını aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Yeni hayata geçireceğimiz bu proje ile okullardaki öğrencilerin öğrenmesine ve akademik gelişimine katkı sağlayan, bilimsel, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetler ile öğrencilerin gelişimini destekleyen, değerleri davranış haline getiren bireyler yetiştiren, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarını hayata geçiren, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimi yoluyla kurumsal kapasitelerini artıran proje uygulamaların, başarılı örneklerin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sergiye başvurular, 'akademik gelişim ve bilimsel faaliyet', 'sosyal-kültür-sanat-spor', 'değerler eğitimi', 'kurumsal kapasite ve fiziki ortam', 'Ar-Ge ve proje uygulamaları' olmak üzere 5 tematik alanda yapılabilecek."

Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, sergide oylama sonucu, her tematik alanda birinci, ikinci ve üçüncü olan okulların ödüllendirileceğini ve başvuruların 20 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

Sergi ile ilgili detaylı bilgilere, "http://dogmprojeler.meb.gov.tr/ProjeDetay.aspx'id=10" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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