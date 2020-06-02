İmam Hatip Okullarında kan bağışı kampanyası sürüyor
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İmam Hatip Okullarında kan bağışı kampanyası sürüyor

'İyilik kanımızda var' sloganı ile İmam Hatip Okulları'nda başlatılan kan bağış kampanyası kapsamında son olarak Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan bağışında bulunuldu.

İmam Hatip Okullarında kan bağışı kampanyası sürüyor
02.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:42

'İyilik kanımızda var' sloganı ile İmam Hatip Okulları'nda başlatılan kan bağış kampanyası kapsamında son olarak Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde kan bağışında bulunuldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 'Kanımızda iyilik var' kampanyası kapsamında Kızılay'a kan bağışı sürüyor. Ramazan ayında başlayan proje kapsamında son olarak Malatya Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi'de düzenlenen Kan Bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kampanya ile ilgili konuşan okul müdürü Muhammed Uykun, Kızılay'a 61 ünite kan bağışı ile destek olduklarını belirterek, "Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Behçet Bakır ise etkinliği düzenleyen okulların yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkür ederken, Kızılay'ın kan stoklarının bu tür etkinliklerle en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti. Din Öğretimi Şube Müdürü Behçet Bakır'da projenin Malatya'da sürdüğünü belirterek kampanyaya destek verdiklerini ve İhtiyaç duyulduğunda yine bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

Kan bağışı programına Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, Malatya İl Milli Eğitimi Din Öğretimi Şube Müdürü Behçet Bakır, Memur-Sen İl Başkanı Hüseyin Söylemez, ÖNDER Malatya Şube Başkanı Abdurrahman Taşkesen, TÜGVA Malatya Şube Başkanı Mesut Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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