İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları 22 Aralık Çarşamba Günü Yapılacak
Bakanlığımız Din Öğretimi Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce koordine edillen, İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları yapılacaktır.
ERZİNCAN (Habermetre) - Bakanlığımız Din Öğretimi Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzce koordine edillen, İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları yapılacaktır.
Erzincan İmam Hatip Ortaokulları, Kız Öğrenciler arası "Genç Nida", "Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması" Erzincan İl Finali 22 Aralık 2021 Çarşamba günü, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, saat 09: 30'da yapılacaktır.
Erzincan İmam Hatip Liseleri, Kız Öğrenciler arası "Genç Nida", "Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması", Erzincan İl Finali 22 Aralık 2021 Çarşamba günü, 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, saat 13: 30'da yapılacaktır.
Anadolu İmam Hatip Ortaokulları "Genç Sada", "Genç Muhafızlar", "Genç Bilaller", Erzincan İl Finali 22 Aralık 2021 Çarşamba günü, Müftülük Konferans Salonu'nda, saat 13: 30'da yapılacaktır.
Anadolu İmam Hatip Liseleri "Genç Sada", "Genç Muhafızlar", "Genç Bilaller", "Genç Hatipler" Erzincan İl Finali 22 Aralık 2021 Çarşamba günü, Müftülük Konferans Salonu'nda, saat 09: 30'da yapılacaktır.
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