Genel Müdürlüğümüz, İmam Hatip Okullarındaki öğrencilerin öğrenmesine ve akademik gelişimine katkı sağlayan, bilimsel faaliyetler ile sistemli bir şekilde ilerlemeyi öğreten, sosyal-kültürel-sanatsal ve sportif faaliyetler ile öğrencilerin gelişimini destekleyen, değerleri davranış haline getiren bireyleri yetiştiren, toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programlarını hayata geçiren, öğretmen ve yöneticilerin mesleki gelişimi yoluyla kurumsal kapasitelerini artıran, proje uygulamaları ile gözlemlenen veya ihtiyaç duyulan bir alana yönelik çözüm üreten ve böylece eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik değişim ve dönüşüm oluşturan başarılı örneklerin ve model uygulamaların teşvik edilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" Belgesel Videosu yayımlandı.

Başarılı Örnekler Sergisi;

Sosyal-Kültür-Sanat-Spor

Ar-Ge ve Proje Uygulamaları

Akademik Gelişim ve Bilimsel Faaliyet

Değerler Eğitimi

Kurumsal Kapasite ve Fiziki Ortam

olmak üzere 5 tematik alanda düzenlenmiş, her temadan ilk üç okul öğrenci, öğretmen, veli ve halkımızın oylarıyla ödüllerini almaya hak kazanmıştı.

Başarılı Örnekler Sergisine 68 ilden 381 başvuru yapılmış, üç aşamalı değerlendirme sonucu 50 başvurunun video çekimleri yapılmıştır. 50 Başarılı Örnek videosu Din Öğretimi Youtube adresinde daha önce yayınlanmıştı.

Şimdi ise Başarılı Örnekler ve Ödül Töreninden kesitlerin yer aldığı Belgesel sizlerle...

Öğrencisinden öğretmenine, velisinden yöneticisine, okul çevresinden tüm topluma ve hatta yerelden uluslararasına alana kadar yapılmış başarılı örneklerin olduğu Belgesel Videosunda, İmam Hatip Okullarındaki çalışmaların sadece bir damlasını göreceksiniz. İmam hatip okullarında yapılan emeklerin, ilgi ve gayretlerin bir nebze karşılık bulduğu ve tanıtıldığı bu belgeselin hazırlanmasında ve sizlere ulaştırılmasında emeği geçen Genel Müdürlük personeline, İl Ar-Ge koordinatörlerine, başarılı örnekleri hayata geçiren öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi Belgesel Videosunu izlemek için aşağıdaki linki tıklayınız.

https://www. youtube. com/watch? v=yPq7H508ipw

http://dogmprojeler. meb. gov. tr/ProjeDetay. aspx? id=10

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