İmam hatip öğrencileri okul eğitimlerini hafızlıkla taçlandırıyor

20.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:29

Bahçelievler Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulunda örgün eğitimlerine devam eden 79 öğrenci, "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim'i de ezberleyerek akademik bilgilerini hafızlıkla taçlandırıyor.

Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık" projesini 2018 yılında uygulamaya koydu.

Projeye dahil olmak isteyen öğrencilerden hafızlığa ilgisi ve kabiliyeti olan 79 öğrenci, okulda kurulan komisyon tarafından sınav ve mülakatla seçilerek hafızlık eğitimine ilk adımını attı.

Öğrenciler, 5. sınıfa başlamadan önce yaz tatilinde 6 haftalık yoğun bir programla Kur'an-ı Kerim'i yüzünden seri okuma, dudak talimi ve tecvit eğitimleri aldı. 5. sınıfın birinci döneminde haftada 9 saat Kur'an-ı Kerim dersi alarak hafızlığa hazırlık sürecini tamamlayan öğrenciler, ikinci dönemde ezbere başladı.

Proje kapsamında okulda 7. sınıfa devam eden 4 öğrenci hafızlığını tamamlayarak ezberini pekiştirme sürecine geçti. Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini ezberleyerek "çeyrek hafız" olan 6. sınıf öğrencileri ise müfredat dersleri ile hafızlık çalışmalarının büyük bir gayretle sürdürüyor.

Hafız adaylarının, 7. sınıfta örgün eğitimlerine bir yıl ara vererek proje kapsamında iş birliği yapılan Bahçelievler Müftülüğü İmam-ı Müslim Camisi Hacı Süleyman Kamadan Kuran Kursunda hafızlık eğitimini tamamlaması bekleniyor.

"Okulla beraber hafızlığı çok rahat yapıyoruz"

Hafızlık eğitimi alan 7. sınıf öğrencisi Mehmet Sadık Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılının başında başladığı hafızlık eğitimini 20 ayda tamamladığını, şimdi pekiştirme sürecine başladığını söyledi.

Hafızlığın zor olduğunu belirten Akkaya, "Hocalarımız bize şu dört kavramı öğretti, dikkat, ezber, mücadele ve mücadelede sabit olmak. Bu dört kavramı uyguladığımızda okulla beraber hafızlığı çok rahat yapıyoruz. Çalışınca her şey oluyor." dedi.

Akkaya, hafız olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah isteyen herkese hafız olmak nasip olur." ifadelerini kullandı.

6. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Gün de geçen yıl hafızlığa başladığını ve çeyrek hafız olduğunu anlattı.

Eğitiminin güzel devam ettiğini zorlanmadığını ifade eden Gün, "Çalışırsak zorlanmıyoruz. Okulda hocalarımız bize yardımcı oluyor. Onlar sayesinde başarıyoruz. Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi derslerinin de olduğu denemede ilçe ve okul birincisi oldum." diye konuştu.

"Geleceğin hafız doktorlarını, mühendislerini yetiştiriyoruz"

Okul Müdürü Yusuf Erkul da projeyle inancını, milli, manevi ve ahlaki değerlerini özümseyen, sadece Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen değil aynı zamanda onu idrak eden, anlayan ve hayatına tatbik eden bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin öğrencilerin akademik başarılarını ıskalamadığını vurgulayan Erkul, 7. sınıfta hafızlık eğitimi sebebiyle protokole uygun olarak öğrencilerin okuldaki eğitimlerine bir yıl ara vererek Kur'an kursunda hafızlık eğitimine devam ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin kursta okul derslerine aksatmadığını da vurgulayan Erkul, "Kurstaki öğretmenleriyle okul derslerine devam ediyorlar. Okulda kurduğumuz komisyonla bu öğrencilerimizi sınava alıyoruz ve başarılı olan öğrencilerimizi bir üst sınıfa geçiriyoruz. Ara vermek sadece hafızlığa odaklanmak değil, her ikisini de devam ettirmek." ifadelerini kullandı.

Yusuf Erkul, geleceğin hafız doktorlarını, mühendislerini ve öğretmenlerini yetiştirdiklerini belirterek, "Kadim İslam medeniyetimizde bir taraftan iyi bir müfessir, muhaddis ama onun yanı sıra astronomi, tıp gibi bilimlerle uğraşmış birçok büyüğümüz var. Öğrencilerimizi geleceğin İbn-i Sina'sı, Ali Kuşçu'su, Harezmi'si, Biruni'si olarak göreceğiz. Bu şekilde baktığımızda öğrencilerimiz bizlere umut aşılamakta. Kadim İslam medeniyetimizle geleceğe birlikte bakmak istiyoruz. Bu sebeple projeyi çok önemsiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Hafızlık sınıfının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Kur'an-ı Kerim Öğretmeni Furkan Palabıyık ise şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz hafızlığa hazırlık sürecinde talim, tecvit, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgilerini tamamlamış oluyorlar. Bir sonraki adımda Osmanlı usulüne uygun olarak hafızlıklarına başlıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de 30 cüz, her cüzde de 20 sayfa var. Her cüzün son sayfasından başlayarak ezberliyorlar. 30-35 gün içerisinde bunu tekrar yaparak ezberledikleri sayfaları artırıyorlar. Kardeşlerimiz yaklaşık 2 yıl süre içerisinde hafızlığını tamamlıyorlar. Son yılda hafızlığının haslamasını yaparak ortaokulla birlikte hafızlığını da bitirmiş bir şekilde mezun oluyorlar."

Türkçe öğretmeni Hatice Piroğlu da öğrencilerin hafızlık eğitimlerinin yanı sıra akademik gelişimlerini artırmak için gayret ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA