İmam Hatip Lisesinden Kültür Gezisi
Alucra ilçesinde Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kültür gezisi düzenlendi.
Alucra ilçesinde Hacı Osman Erilli Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından kültür gezisi düzenlendi.
Okul Müdürü Aydın Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezinin Amasya, Ankara, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri'yi kapsadığını söyledi.
Bodur, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonla öğrencilere Türkiye'nin değişik bölgelerindeki tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımını amaçladıklarını kaydetti.
Gezi programında hedeflenen başarıyı yakaladıklarını ifade eden Bodur, organizasyona destek olanlara teşekkür etti.