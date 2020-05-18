İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velilerinden Kızılay'a kan bağışı Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Şehit Erol Olçok Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Hacı Muharrem Dilipak, Milli Eğitim Bakanlığı Geneli Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına okulun öğretmenleri ve velilerle destek verdiklerini belirtti.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği öncülüğünde de kan bağışına destek verdiklerini anlatan Dilipak, "Kızılay'ın azalan kan stokları nedeniyle kan bağışlamak için seferber olduk. Kanımızı iyilik var. Damarlarınızda iyilik dolaşıyor. Kan ver can olsun temasıyla kan bağışı yapıldı. Öğretmenlere ve velilere teşekkür edip Kahramanmaraş'taki diğer okulları da 'Sensiz olmaz' diyerek kan verme seferberliğine davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA