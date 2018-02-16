İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Aydın'a Ziyaret

Sivas'ta eğitim gören Uluslararası Murat Ertekin İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.

Sivas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, eğitim hayatlarını Sivas'ta sürdüren Afrika ve Asya'nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerle Sivaslı öğrencilerin de bulunduğu Uluslararası Murat Ertekin İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret etti.

Öğrenciler, ziyarette İhramcızade Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bakır Rölyef Eğitmeni Necmettin Sadıkoğlu tarafından verilen dersler sonrasında yaptıkları Ayyıldız Kelime-i Tevhit işlemesini Aydın'a hediye etti.

Ziyarette, işlediği Ayet-el Kürsi çalışmasıyla Türkiye'de 2018 Kültür Oscar'ı ödülünü alan Bakır Rölyef Eğitmeni Necmettin Sadıkoğlu da bulundu.

Sadıkoğlu, Başkan Aydın'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden işlediği tabloyu hediye etti.

Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 2018 Kültür Oscar Ödülünü Sivas'a getiren Sadıkoğlu'na teşekkür etti.

Aydın, yurt dışından gelen öğrencilerin de farklı konularda eğitim almasının önemli olduğunu ifade etti.