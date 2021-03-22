İmam Hatip Liseleri projelerde göz kamaştırdı

52. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne davet edilen 10 ilden 180 projenin 86'sı, Erzurum'dan seçildi.

Günden güne her alanda başarılı sonuçlar elde eden Erzurum'daki imam hatip liseleri, 19 projeyle bölge sergisinde boy gösterecek.

TÜBİTAK, 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvurularının 23 Şubat 2021 tarihinde tamamlanıp ön değerlendirmelerin yapıldığını ve bölge değerlendirmelerine davet edilen proje sahiplerinin belirlendiğini açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Erzurum'daki İmam Hatip Liselerinin bölge sergisine davet edilen proje sayısında geçen yıllara göre büyük bir ivme yakaladığı görüldü. İmam hatip liselerinin 2018'de 4, 2019'da 1, 2020'de 6, 2021'de ise 19 projesi bölge sergisine davet edildi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, "Bizler Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetişmelerini çok önemsiyoruz. Onların çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış bireyler olarak yetişmelerinin yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz Erzurum Davranış Eğitimi Modeli (ERDEM) kapsamında milli, manevi ve kültürel değerlerini tanıyan, bu değerleri benimseyen ve saygı duyan; bu yönde çözümler üreten bireyler olabilmelerin sağlamayı da amaçlıyoruz. Öğrencilerin çift kanatlı olarak yetişmelerini istiyoruz. Çift kanatlılıkta, kanadın bir tanesi akademik becerilerdir; diğer kanatta ise şahsiyet, irade, erdem, ahlak ve edep eğitimidir. Erzurum'da eğitimin belli bir noktaya gelmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Dolayısıyla imam hatiplerin proje sergisine davet edilen proje oranının %25 olması bizim için çok anlamlı ve değerli. Aynı başarıyı 2021 yılı Teknofest başvurularında da bekliyorum. İmam hatiplerin orada büyük bir sürpriz yapacaklarına ve bizi mutlu edeceklerine inanıyorum. Proje tabanlı eğitime katkı sağlayan ve bu büyük başarıda rol alan imam hatip liselerimizin idarecilerini, öğretmenlerini ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.

TÜBİTAK 2204/A 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisine; Erzurum Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesinden 11, Erzurum Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 4, Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesinden 2, Erzurum Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 ve Erzurum Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesinden 1 proje olmak üzere toplam 19 proje davet edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı