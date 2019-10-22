İmam Hatip Liseleri arası güreş turnuvası

22.10.2019 13:48

Kütahya'da, İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen güreş turnuvası yaklaşık 100 öğrencinin katılımıyla başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından İmam Hatip Liseleri arasında bu yıl ilk defa düzenlenen güreş turnuvası Dumlupınar Spor Salonu'nda yapılıyor.



Spor salonunda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, onlara tavsiyelerde bulunup başarılar diledi.



Başyiğit, ata sporu güreş branşında düzenlenen turnuvayı oldukça önemli bulduklarını söyledi.

Turnuvaya Gediz, Simav ve il merkezinden yaklaşık 100 sporcunun katıldığını belirten Başyiğit, "Bu organizasyon Türkiye genelinde ilk defa yapılıyor. Bu tür yarışmalar okul sporları kapsamında zaten yapılıyordu ancak İmam Hatip Liseleri özelinde güreş turnuvası ilk defa yapılıyor. Başarılı olan öğrencilerimize ödüller vereceğiz." dedi.

Başyiğit, gün boyu devam edecek turnuvada derece elde eden öğrencilerin bölge ve Türkiye finallerine de katılma imkanı elde edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA