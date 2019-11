İmam, engelliler için vaazını işaret diline çeviriyor

13.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:53

MUĞLA'da cami imamı İdris Sarı (47), işitme engellilerin de verdiği vaazı ve cuma hutbesini anlayabilmeleri için işaret dilini öğrendi.

Menteşe'deki Akyol Camisi'nde görevli imam İdris Sarı, işitme engelli bireylere dini konularda rehberlik etmek, vaaz ve cuma hutbelerini anlamalarına yardımcı olabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdi. İl Müftülüğü ve Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nce 2017 yılında açılan kursu başarıyla tamamlayan imam Sarı, bu yıl görev yaptığı camide, işaret dilini de kullanmaya başladı. İmam Sarı, vaaz ve hutbe konuşmasını yaparken, aynı anda engelliler için de işaret dilini kullanıyor. Namazın ardından engellilerle camide sohbet de eden Sarı, onların sorularını cevaplıyor, istek ve önerilerini dinliyor. Üç aylık kursu tamamlamasının ardından internetten izlediği videolardan da faydalanarak işaret dilinde kendisini geliştirdiğini belirten imam Sarı, "Cemaat tarafından ilk başlarda yadırgandım. Engelli kardeşlerimizin vaazları dinlemeye başlamasıyla herkes beni takdir etti. Namaz kılmaya şimdilik 8 engelli geliyor. Namazın ardından onlarla sohbet ediyorum. Dini konulardaki sorularını cevaplıyorum. Her birine yardımcı olmaya çalıştığım için mutluluk duyuyorum. Muğla genelinde sadece benim görevli olduğum camide işaret dili ile vaaz anlatılıyor. Bunun yanı sıra haftada 2 gün işitme engellilere Kuran kursu veriyorum. Kimse unutmamalıdır ki hepimiz engelli adayıyız. Görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum" dedi.İşitme engelli Hüseyin Dündar (25) ise işaret diliyle verilen vaazı ve hutbeyi anladıkları için mutlu olduğunu söyledi. Hizmet hakkında değerlendirme yapan Menteşe Müftüsü Mustafa Aydın, "Her kesimden olumlu dönüşler aldık. Engelli kardeşlerimizin ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapabilmeleri için onların camiye girme hususunda bütün engelleri kaldırdık. Bu çalışmayı önümüzdeki süreçte daha yaygınlaştıracağız. Amacımız toplumun her kesimine ulaşmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA