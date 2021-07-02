İmam Aşkan: "Düğünlerde ölçüye riayet edelim"
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İmam Aşkan: "Düğünlerde ölçüye riayet edelim"

İmam Aşkan: 'Düğünlerde ölçüye riayet edelim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi Camii İmam Hatibi Yasin Aşkan, günümüzde evlenmek isteyen birçok gencin düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlandığını ve evlilikten uzak durduğunu söyledi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Belediyesi Camii İmam Hatibi Yasin Aşkan, günümüzde evlenmek isteyen birçok gencin düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlandığını ve evlilikten uzak durduğunu söyledi.

Belediye Camii İmam Hatibi Yasin Aşkan, Cuma hutbesinde evlilikle ilgili cemaati bilgilendirdi. Aşkan, "Gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları ile aileler, düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim. Eğlenirken İslam'ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim; ölçülü ve dengeli olalım, helale ve harama riayet edelim" dedi. - HAKKARİ

İmam Aşkan: 'Düğünlerde ölçüye riayet edelim'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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