İmalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi
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İmalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

23.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:51
İmalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi

'da 865 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen polis, aramalarda yapım aşamasında ve satışa hazır 865 litre sahte rakı ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli C.K'yi gözaltına aldı, sahte içkiler imha edildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İmalathaneye dönüştürülen evde 865 litre sahte içki ele geçirildi
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