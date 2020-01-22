İmalathaneye dönüştürülen evde 2 bin 310 litre sahte içki ele geçirildi
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İmalathaneye dönüştürülen evde 2 bin 310 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 310 litre sahte içki bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

22.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.01.2020 10:24
İmalathaneye dönüştürülen evde 2 bin 310 litre sahte içki ele geçirildi

'da imalathaneye dönüştürülen evde yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 310 litre sahte içki bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

İl ekipleri, yaptıkları çalışmada, merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 310 litre sahte rakı ele geçirdi.

İçkiyi imha eden ekipler, şüpheli A.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İmalathaneye dönüştürülen evde 2 bin 310 litre sahte içki ele geçirildi
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