İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
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İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı

İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki plastik kasa imalathanesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 bin kasa yandı Alaşehir'in Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki plastik kasa imalathanesinde çıkan yangında, yaklaşık 50 bin kasa yandı 

Alaşehir'in Yenimahalle Mahallesi'ndeki bir plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. İmalathane önündeki elektrik tellerinden çıkan kıvılcım nedeniyle önce kuru otlar yanmaya başladı, ardından da alevler plastik kasaların bulunduğu bölüme sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangında  yaklaşık 50 bin kasanın yandığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı
İmalathanedeki yangında 50 bin plastik kasa yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin Doğan

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