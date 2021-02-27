"İmalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı
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"İmalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı

27.02.2021 21:45 | Son Güncelleme: 27.02.2021 21:48

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, "imalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişinin kaçak kazı yaparken yakalandığı bildirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, "imalathanede çalışabilir" belgesi ile sokağa çıkan 2 kişinin kaçak kazı yaparken yakalandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bakacak Mahallesi'nde 2 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle kazıda kullanılan çeşitli aletler de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle verilen "imalathanede çalışabilir" belgesini amacı dışında kullandıkları ve kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 3 bin 469 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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