İmalatçılardan topladığı 30 kilo altında kaçtığı öne sürülen kuyumcu yakalandı (2)

KUYUMCU HAKKINDA 40 KİŞİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Konya'da kurduğu indirim çadırında vatandaşlara ucuz altın satacağını söyleyerek altın toptancısı ve imalatçısı 15 iş yerinden topladığı yaklaşık 30 kilo altınla kaçtığı öne sürülen kuyumcu Musa G. (38), hakkında aralarında toptancı ve imalatçılarının da bulunduğu yaklaşık 40 kişinin şikayette bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA EV KİRALAMIŞ

Musa G.'nin 23 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında iki valizle birlikte kuyumcu dükkanından ayrıldıktan sonra daha önce eğlence merkezinde şarkı söyleyen sevgilisi Ö. Y. ile birlikte İstanbul'a gittiği ve Beşiktaş'ta kendi adına bir ev kiraladığı ortaya çıktı. Kiraladığı evde yapılan aramada yanında götürdüğü iki valizde yaklaşık 100 bin lira, bin euro, çok sayıda saat, küpe ve kolye, bilezik ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen takıların kilo ve değeri hakkında da inceleme yapıldığı öğrenildi. Ö.Y. 'ye ait çantada ise yine kendine ait olduğu öne sürülen kolye ve küpe bulunduğu belirtildi.

'KİMSEYİ DOLANDIRMADIM'

'Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan Musa G. ve sevgilisi Ö.Y., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen ve kimseyi dolandırmadığını öne süren Musa G.'nin ifadesinde, "Benim indirim çadırı kuracağımı herkes biliyordu. İndirim çadırıyla ilgili reklamlar yaptım. Kampanya dahilinde ucuza da altın sattım. Ben, kimseyi dolandırmadım. Valizdekiler, kendi malım, kimsenin malı değil. Ben daha öncede esnaftan, müşterilerden altınlar aldım. Hepsinin de parasını ödedim. Son dönemlerde piyasa çok borcum olduğu için dükkanımı kapatıp İstanbul'a gittim. Bir süre sonra tekrar geri dönüp, iş yerimi açacaktım. Öyle 30 kilo 50 kilo altını alıp kaçmadım. Bana niye iftira atıyorlar anladım. Herkese parasını er ya da geç ödeyen birisiyim "dediği öğrenildi.



Kaynak: DHA