İmalat Sanayisine Yönelik Destekler Çok Önemli"

Bakan Özlü, hükümetin ve bakanlığın özellikle imalat sanayine yönelik destek ve teşviklere büyük önem verdiğini kaydederek, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından elektrik-elektronik ve imalat sanayilerine yönelik verilen destek ve teşviklerden bahsetti.

İmalat Sanayisine Yönelik Destekler Çok Önemli

Bakan Özlü, hükümetin ve bakanlığın özellikle imalat sanayine yönelik destek ve teşviklere büyük önem verdiğini kaydederek, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından elektrik-elektronik ve imalat sanayilerine yönelik verilen destek ve teşviklerden bahsetti.

Kaynak: Dunya.com

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