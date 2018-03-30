İmalat Sanayisine Yönelik Destekler Çok Önemli"

Bakan Özlü, hükümetin ve bakanlığın özellikle imalat sanayine yönelik destek ve teşviklere büyük önem verdiğini kaydederek, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından elektrik-elektronik ve imalat sanayilerine yönelik verilen destek ve teşviklerden bahsetti.