İmalat sanayinin katma değerini yükseltmek hedefleniyor

11.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:18

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayinin katma değerini yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek, "Son 10 yıllık periyota baktığımızda imalat sanayinin katma değerinin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içerisinde yüzde 16,5 payı var. Biz bunu yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcıları Hasan Büyükdere ile Mehmet Fatih Kacır, "Gaziantep Sanayisinin Stratejik ve Teknolojik Dönüşümünde Üniversitelerin ve Teknoparkların Rolü" konulu toplantıda akademisyenlerle bir araya gelerek, Ar-Ge ve teknoloji alanında istişarelerde bulundu.

Kacır, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlük Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Gaziantep sanayisini, teknoloji ekosistemini ve Ar-Ge yenilik ekosistemini yüksek katma değer üreten bir yapıya dönüştürmek istediklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı olduğunu anımsatan Kacır, şunları söyledi:

"Bunun akabinde 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinde ön gördüğümüz ulusal hedeflerimiz var. Cumhuriyetin 100. yılına dair ulusal hedeflerimiz var. Ana hatlarıyla belirlemiş durumdayız. ve bu hedeflerin odağındaki kalkınma planında, sanayi ve teknoloji stratejisinde imalat sanayinin katma değerini yükseltme hedefi var. Son 10 yıllık periyota baktığımızda imalat sanayinin katma değerinin GSYİH içerisinde yüzde 16,5 payı var. Biz bunu yüzde 21'e çıkarmayı hedefliyoruz. İmalat sanayi ihracatının 160 milyar dolar seviyesinin 210 milyar dolar seviyesine çıkarılması, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 40 seviyesinden yüzde 50 seviyesine çıkarılması 4 yıllık hedeflerimiz arasında."

Kacır, Gaziantep'in Türkiye'nin üretim üslerinden biri olduğunu, bu tarz şehirlere daha fazla odaklanılması gerektiğini ifade ederek, kent sanayinin teknolojik dönüşümünü gerçekleştirmek istediklerini, bu dönüşümü gerçekleştirmenin hedeflere ulaşma anlamında katma değer oluşturacağına inandıklarını kaydetti.

Büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının sayısını arttırmak, Ar-Ge liderlik sıralamasında ilk 2 bin 500 firma arasına yenilerini dahil etmek istediklerini ifade eden Kacır, "Önümüzdeki dönem kamu desteklerini, teşviklerini, çok yaygın olarak uygulanması yerine daha seçici, daha ayrıştırıcı, özellikle siklet yükseltme potansiyeli taşıyan, ölçek arttırma potansiyeli taşıyan girişimciler, firmalar ayrıştırılarak, onlara daha odaklanmış destekler sunulması adına önemli olduğunu düşünüyoruz. " diye konuştu.

Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA