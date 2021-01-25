İmalat sanayide kapasite kullanım 0.2 puan düştü
25.01.2021 10:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:23
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık'ta aylık bazda 0.2 puan azalarak yüzde 75.4 düzyine geriledi.
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Aralık'ta aylık bazda 0.2 puan azalarak yüzde 75.4 düzyine geriledi.
Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0.2 puan artarak yüzde 75.6 düzeyine yükseldi.Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.4'den 0.3 puan düşüşle yüzde 71.1 düzeyine geriledi, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 73.6'dan 0.2 puan artışla yüzde 73.8 düzeyine yükseldi,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.0'den, 0.4 puan düşüşle yüzde 70.6 düzeyine geriledi,ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 77.6'dan, 0.2 puan artışla yüzde 77.8'e yükseldi,yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 74.6 ile değişmedi. (Grafik)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı